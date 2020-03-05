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جولة لرئيس الوزراء في هرم زوسر المدرج (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 02:36 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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اصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جولة داخل هرم زوسر وذلك بعد افتتاحه للزيارة.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال الترميمات والتطويرات في المنطقة، حيث استغرق ترميم الهرم 14 عامًا، حيث بدأت في عام 2006، وتوقفت من 2011 واستؤنفت في 2013 وتم افتتاحها اليوم.

وتعتبر جبانة سقارة متحفًا مفتوحًا حيث إن سقارة تجتمع بها معظم فترات التاريخ المصري القديم، فنجد عشرات المقابر من العصر العتيق، وأهرامات لملوك وملكات الأسرتين الخامسة والسادسة وبها أعظم مقابر الدولة القديمة، حيث أن ذروة الفن في الدولة القديمة نجدها في سقارة، وبها بعض أهرامات ملوك الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر المتأخر، بها مدافن العجل المقدس أبيس "السرابيوم" وفي العصر القبطي تمتلك سقارة دير الأنباء أرميا، وغير ذلك الكثير.

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الكلمات المفتاحية

هرم زوسر المدرج رئيس الوزراء

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