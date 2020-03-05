افتتاح نشاط طلابي بجامعة القاهرة لحل مشاكل سوق العمل (صور)

أعلنت جامعة القاهرة، اليوم الخميس، افتتاح النشاط الطلابي Link، السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثه عصر بحرم الجامعة بحضور نخبة من الأساتذة والطلاب.





وأضافت الجامعة في بيان لها: أن فكرة النشاط، الربط Link، تتضمن بين المهارات الشخصية والمهارات التقنية، من خلال ما يسمى "المربعات"، وهذه الفكرة تساعد الطلاب على حل المشكلات التي تواجههم في سوق العمل، بالنظر إلى قدرتهم التي يمتلكونها أو التي يمكن أن توجد بهم مستقبلا.





وأشارت إلى أن فكرة النشاط تعد محاكاة لمثيلتها بالصين وفرنسا، ويتم الاعتماد عليها لكي تؤهل الطلاب لدخول سوق العمل، ويجعله يختلف عن أي نشاط طلابي آخر، مؤكدة على أنه كيان تطوعي هدفه نشر ثقافة التطوع في المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى نقل الإفادة بين الطلاب عن طريق المحاكاه مع مشاكل سوق العمل، عن طريق مهاراتهم الشخصيه والمعلومات التقنية "الموارد البشرية، التسويق، البورصة، البنوك" أو الخبرات السابقة.