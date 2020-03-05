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وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير مناهج الطلاب ذوي القدرات الخاصة

الخميس 05/مارس/2020 - 02:35 م
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وزير التعليم
وزير التعليم
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لدعم طلاب ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف أن هذه الإجراءات شملت تدريب معلمي مدارس الاحتياجات الخاصة ومعلمي المدارس الدامجة وإقامة العديد من البطولات والمسابقات المحلية وافتتاح فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة لأول مرة في مصر.

وتابع خلال مؤتمر صحفي الآن، اليوم الخميس، أن الوزارة أنشأت مركز ريادة لتأهيل ذوي القدرات الخاصة والذي يعد المركز الأول على مستوى الوطن العربي من حيث المساحة والخدمات.

وأشار إلى أن آخر تلك الإجراءات ما تم تنفيذ في المناهج الجديدة لطلاب التربية الفكرية في إطار مناهج 2.0 وإعداد مواءمة المناهج لطلاب الصم وضعاف السمع والطلاب المكفوفين وذلك بالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية ومنظمة يونيسيف وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل في جامعة الزقازيق.

وتنظم وزارة التربية والتعليم الآن، احتفالية الانتهاء من إعداد أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل إعداد المواد التعليمية (الوزقية والرقمية) للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية في ضوء منظومة التعليم الجديدة 2.0

ويحضر المؤتمر كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وبرونو مايس، ممثل يونيسيف في مصر، والدكتور شون كولينز، سكرتير أول برامج التعليم بسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، والدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.
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وزير التعليم وزارة التعليم طارق شوقي ذوي القدرات الخاصة القدرات الخاصة التعليم

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