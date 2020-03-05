بسنت سلامة ترفض الخيانة في "حياتي بتتسرق"

انتهت المطربة الشابة بسنت سلامة، من تصوير أغنية جديدة بعنوان "حياتى بتتسرق" من كلمات سعيد محمد، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع خالد عرفة، ومن إخراج يوسف أبو المعاطى، وإشراف سيد الشاعر.

وتعرض الأغنية غدًا على قناة "مزيكا"، والأغنية تم تصويرها بأحد الاستوديوهات، واستغرق تصويرها يوما كاملا.

بسنت سلامة تدرس الإعلام بالجامعة الأمريكية بالإضافة إلى دراسة الموسيقى العربية، وقررت أن تتجه لاحتراف الغناء، وتقول بسنت أن طموحاتها فى مجال الغناء كبيرة وتتمسك بتحقيق حلمها وتتمنى ان تصل للجمهور.

وعن الأغنية أضافت بسنت: فكرة الأغنية دارت فى إطار درامى تناولت فيه مشاكل الفتاة مع الحب والخيانة، والصعوبات التى تحدث بسبب الغدر، ولكنها تفيق من الصدمة، وترفض الضعف، وترد على الخيانة بطرد الخائن، وتوجه رسالة إلى كل فتاة بالوقوف مرة أخرى وعدم الخضوع والاستمرار فى الحياة.

وتقول كلمات "حياتى بتتسرق":

دلوقتى لازم نفترق ونقول وداع

وياه حياتى بتتسرق والعمر ضاع