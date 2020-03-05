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المستشار كاظم عبدالوارث يشرف على انتخابات 'الأهرام' بأكتوبر

الخميس 05/مارس/2020 - 02:30 م
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جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
ميسون أبو الحسن
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يشرف المستشار كاظم أحمد عبد الوارث نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على انتخابات مجلس إدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام بمدينة السادس من أكتوبر.

وتفقد الصناديق منذ قليل، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار عادل بريك رئيس اللجنة المُشرفة على الانتخابات.

وتتزايد أعداد الصحفيين والإداريين والعمال، المشاركين بانتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة مؤسسة الأهرام، منذ صباح اليوم؛ حيث شهدت المؤسسة إقبالًا كبيرًا على عملية الاقتراع.

وتفقد الصناديق منذ قليل، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار عادل بريك رئيس اللجنة المُشرفة على الانتخابات.

وتتابع الهيئة الوطنية للصحافة، انتخابات أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام، منذ بدء عملية الاقتراع في التاسعة صباح اليوم.

وكانت قد بدأت عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، ضمن المؤسسات الصحفية القومية، في أولى جولات الانتخابات.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة لعضوية الجمعية العمومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال.

كما يختار الصحفيون بالمؤسسة ستة لعضوية مجلس الإدارة؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قد أعلنت عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.

وتستكمل المؤسسات انتخاباتها، يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مارس، في مؤسستي دار الهلال وأخبار اليوم.
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