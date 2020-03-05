عبده الزرّاع يكتب: باقة ورد.. وأنسنة الأشياء لهويدا زكريا

"باقة ورد" مجموعة قصصية للأطفال، للكاتبة هويدا زكريا، صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهى تحتوى على سبع قصص على النحو التالى: "باقة ورد/ الكتاب الأول/ صداقة الكلمات/ أنا وقلمى/ خيوط الشمس/ عمو سعيد.. الأصابع المتشابكة/ لوحة الشطرنج" كتبت كما هو مدون على غلاف الكتاب لأطفال المرحلة من 8- 12 سنة وهم أطفال المرحلة المتأخرة، برسوم الفنانة سحر محمود.

فكما هو شائع لدي علماء علم النفس أن مراحل الطفولة المختلفة تنقسم إلى مرحلة: مرحلة الطفولة المبكرة (3 - 6 سنوات) ومرحلة الطفولة المتوسطة (6 - 8 سنوات) ومرحلة الطفولة المتأخرة (8 – 12 سنة) وأخيرا مرحلة المثالية أو الرومانسية (12 – نهاية مرحلة الطفولة أو إلي 18 سنة).

ولكننى أرى أنه ليست كل قصص المجموعة موجهة بدقة إلى أطفال هذه المرحلة، وسوف نوضح ذلك فى معرض الحديث عن القصص.

وقد لمست من قراءتى لهذه المجموعة عدة ملامح أساسية فيها معظم قصص المجموعة، وتتمثل فى الآتى:

أنسنة الأشياء:

وهذه طريقة فى الكتابة تكون قريبة من عقل ووجدان الطفل، ومحببة إليه، وتجعله يرتبط أكثر بهذه الأشياء.

ففى قصة الكتاب الأول، تتحاور النقطة التى فوق حرف الضاد مع الطفل كريم، الذى لديه ولع بالقراءة، ويريد أن يكون مثقفا، فتركه والده كى يتعرف بنفسه على الكتاب الأول الذى يبدأ به، بعدما نصحه بأن يتعرف أولا على الكتب التى تحمل أبجديات الثقافة وأبجديات المعرفة، فسأل كريم الأب: وما هى الكتب التى تحوى هذه الأبجديات، وقبل أن يجيب الأب، سمع صوت بكاء صوتا يأتى من داخل المكتبة، وبينما هو يبحث عن صاحب الصوت، فسقطت قطرة ساخنة فوق يده، ففزع ورفع رأسه ليعرف مصدرها، فوجدها تسيل من فوق الغلاف الأصفر الباهت، وعنوانه "لغة حرف الضاد"، ودار بينهما هذا الحوار:

فسألها: من أنت؟

أجابت أنا النقطة التى فوق الضاد.. إلخ هذا الحوار، فقد حولت المؤلفة النقطة وكأنها انسان يتحاور مع إنسان.

وفى قصة "صداقة الحروف" أيضا لجأت الكاتبة إلى أنسنة "حروف الأبجدية" حينما راح أيمن يكتب على الصفحة البيضاء فتطايرت الحروف من فوق السطر تداعبه وتفلت منه كلما أراد الامساك بها.. ولم تعد هذه الحروف مرة أخرى للورقة إلا بعد أن أحب الحروف وعرف قيمتها، ففتح أيمن كفيه فعادت الحروف الطائشة ونامت بين يديه..

وكذلك فى قصة "أنا وقلمى" والحوار الذى دار بين حسام والقلم الرصاص الذى راح ينصحه وكأنه صديقه أو والده، وقد نجحت الكاتبة فى أن تأتى النصيحة على لسان القلم الذى يحبه الطفل فيتقبلها، لأنه لا يتقبل النصيحة من أبيه وأمه.

ومضت الكاتبة أيضا على نفس هذا المنوال فى قصة "قطعة الشطرنج"، بأن حدث حوار بين الطفل بطل القصة وبين الحصان والطابية، والملك، وهذا يدل على أنها طريقة تلجأ إليها الكاتبة للخروج بها من التقليدية التى يقع فيها عدد كبير من كتاب الأطفال.

الحوارية:

ومن المعروف أن الحوار سمة أساسية من سمات الكتابة المسرحية، وهو ما فعلته الكاتبة فى جل قصص المجموعة، فلا تكاد تخلو قصة من هذه الحوارية، فيأتى أحيانا الحوار بين أناس وبعضهم البعض، وفى قصص أخرى بين أناس والجمادات، وهذا ما أشرنا إليه سلفا فى ما سمى بأنسنة الأشياء، وميزة الحوار أنه يعمق الفكرة ويصل إلى عقل المتلقى بسرعة وفى ايجاز، فعلى سبيل المثال، هناك حوار دار بين حسام والقلم فى قصة "أنا وقلمى":

"حسام: عندى مشكلة وفى استطاعتك أن تساعدنى فعلا.

القلم: أعرفها وأعيشها معك.

حسام: إذن ساعدنى.

القلم: أولا ليس لك حق فى الحزن، فأصدقاؤك الذين يتقدمون عليك فى افجابات ليست كل إجاباتهم صحيحة أو دقيقة... إلخ"

تحريك الخيال:

أنا من أشد المؤمنين بأن الكتابة للأطفال التى لا تحرك الخيال عقل الطفل، فهى كتابة قليلة القيمة، وقد نجحت الكاتبة فى تحريك مخيلة الطفل من خلال قصص المجموعة، فجعلت النقطة التى فوق حرف الضاد تسيل على يد الطفل ساخنة على لتبهه لوجود هذا الكتاب، كما فى قصة "محبة القراءة"، وجعلت الحروف تتطاير من فوق الكلمات، كما فى قصة "صداقة الحرف"، وجعلت الأقلام تتساقط من فوق المنضدة، ما عدا القلم الرصاص الذى ظل يدافع عن كيانه ويحاول العودة ويصارع، كما فى قصة "أنا وقلمى"، وجعلت حازم يجمع خيوط الشمس بين أصابعه، ويبتعد بها حتى ينعم بالدفء وحده، كما فى قصة "خيوط الشمس" وهى من أجمل قصص المجموعة وأعلاها فنية، وجعلت الزهرة تتحول إلى شجرة ذات ثمار وأغصان، ومرة أخرى إلى كائن له قدمان، ومرة إلى لفائف دخان، كما فى قصة "عمو سعيد.. الأصابع المتشابكة"، وجعلت قطع الشطرنج تتحول إلى جنود كل واحد يعرف دوره فى الدفاع عن رقعة الشطرنج، المعادل الموضوعى للوطن، كم فى قصة "لوحة الشطرنج".. وهكذا خرجت بهذا التوظيف من الواقعية إلى الخيال.

القيم الأخلاقية والجمالية:

احتشدت قصص المجموعة بالقيم الأخلاقية والجمالية، والتى وظفتها الكاتبة بفنية عالية فجاءت فى معظمها غير مباشرة، مما أضفى عليها جمالا وجاذبية، ففى قصة "باقة ورد" هذه القصة التى حملت عنوان المجموعة، انطوت على فكرة مساعدة الغير وخاصة الجيران، بأن ساعد أحمد وسمر، جارتهم المرأة العجوز حينما مرضت وهى وحيدة ليس لديها عائل، واعتنوا بالحديقة وورودها وعصافيرها حتى شفيت، فى حين رفض ماجد أن يشترك معهما فى مساعدتها متحججا باضاعة الوقت، فحدث أن لعب ماجد كرة القدم وكسرت قدمه وظن أن أصدقائه لن يزوروه وتذكر المرأة العجوز التى لم يساعدها، وفوجئ بأن أحمد وسمر يزورنه فى المستشفى يحملان باقة ورد جهزتها له المرأة العجوز من بستانها.. فابتسم ماجد وقال: كنت فى حاجة إلى لهذه الباقة لأتعلم.

هنا أوصلت الكاتبة فكرتها بفنية عالية وبطريقة غير مباشرة أنه يجب ألا نعامل الناس بعملها، ولا نتقاعس فى تقديم الخير حتى لمن لمن قصر معنا.

كما رسخت لقيم أخرى مثل محبة القراءة والاطلاع، وضرورة البحث عن الكتب المؤسسة للثقافة، وأن الغة العربية هى لغة الضاد، لأنها اللغة الوحيدة التى يوجد فيها حرف الضاد، كما أنها أظهرت قيمة القرآن الكريم باعتباره كتاب لا غنى عنه لأى انسان خاصة فى بداية حياته أن ينشأ على قراءته وحفظه.

كما بثت بعض العبارات الجميلة التى وقفت أمامها حين قالت وهى تعرف قيمة القراءة بطريقة فنية قالت: "كثرة القراءة أو القراءة اليومية تجدد العقل وكأنك تلبس كل يوم ثوبا جديدا"، وعبارة "أنت لا تستطيع أن تقطع خيوط الشمس بل استطعت أن تقطع خيوط الود" وعبارة: "وأن الأنلنية هى التى حجبت ضوء الشمس".

كما رسخت من خلال القصص لقيم أخرى ايجابية مثل: الصداقة، وقيمة الوقت، وقيمة العمل، والتسامح، الدفاع عن الوطن، والحث على العمل الجماعى.. إلخ.

كما نبهت أيضا إلى البعد عن القيم السلبية مثل الأنانية، والكراهية، والبعد عن العنف،.. وغيرها.

بقى أن نشير إلى بعض السلبيات القليلة فى المجموعة والتى لا تقلل من قيمتها بحال من الأحوال، مثل: كثرة الوصف فى بعض القصص، ورود بعض الألفاظ والمفردات الصعبة التى كانت تحتاج إلى تصويب مثل: بيت القصيد، أبجديات الثقافة، وغيرها.