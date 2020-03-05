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المملكة المتحدة: ندعم نظام التعليم الجديد في مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 02:25 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قال الدكتور شون كولينز سكرتير أول برامج التعليم في سفارة المملكة المتحدة في القاهرة، إنه يدعم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري في نظام التعليم الجديد.

وأضاف شون، خلال مؤتمر صحفي حالي لوزارة التربية والتعليم أنه يتمنى أن يحصل كل الأطفال على الاستفادة من التعليم، مشيرا إلى أنه يعبر عن مدى سروره بالتعليم المصري الجديد وبتمنى للجميع على من عمل على هذا النظام المزيد من التوفيق والتهنئة على كل المجهود.

وتنظم وزارة التربية والتعليم الآن، احتفالية الانتهاء من إعداد أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل إعداد المواد التعليمية (الورقية والرقمية) للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية في ضوء منظومة التعليم الجديدة 2.0.

ويحضر المؤتمر كل من: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسيد برونو مايس ممثل يونيسيف في مصر، والدكتور شون كولينز سكرتير أول برامج التعليم بسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، والدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم بريطانيا المملكة المتحدة التعليم

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