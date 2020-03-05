تزامنا مع افتتاحه.. تعرف على مراحل تطوير مشروع هرم زوسر في سقارة

حدث تاريخي يتابعه العالم أجمع، بعد 14 عامًا استغرقها مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة، الذي يعتبر أقدم بناء حجري في العالم، يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ليسطر مشهد عظيم ضمن المشروعات التي يتم تطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





هرم زوسر

يرجع تاريخ بناء هرم زوسر إلى الأسرة الثالثة وعمره 4500 سنة، حيث يتكون من ست مصاطب بُنيت فوق بعضها البعض، إذ يبلغ ارتفاعه المدرج 62 متر (203 قدم)، مع وجود قاعدة بمساحة 109 م × 125 م، وكان مُغطى بالحجر الجيري الأبيض المصقول.





يقع هرم زوسر المدرج في منطقة آثار سقارة، ويطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، حيث يعد أحد المعالم الآثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27، ليدفن بداخله زوسر.





كان زلزال 1992 تأثيره على بنية الهرم، مما أدى إلى سقوط أجزاء من مجموعة الجنائزية.

ترميم هرم زوسر بدأ مشروع ترميم هرم زوسر عام 2006، وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف في نهاية عام 2013، حيث شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.



ويعتبر مشروع ترميم هرم سقارة، أحد أهم مشاريع الترميم التي تنفذها وزارة الآثار، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجري في العالم.



تكلفة الترميم استغرق مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة، 14 عامًا، بعد انقطاع واستئناف، وتكلف أكثر من 104 ملايين جنيه.





كان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، افتتح اليوم الخميس، هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به، بحضور نخبة من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الآثرية ووسائل الإعلام المحلية.