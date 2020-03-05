سعر اليورو اليوم الخميس 5-3-2020 في البنوك المصرية

حافظ سعر اليورو على استقراره خلال ختام التعاملات الصباحية للبنوك اليوم الخميس ختام التعاملات الاسبوعية حيث سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم بحسب التحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك الاهلى المصري نحو 16.74جنيه للشراء، و16.9 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.37 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع، و سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.74 جنيه للشراء، و 16.9 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.34 جنيه للشراء، و 17.47 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.28 جنيه للشراء، و 17.57 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.34 جنيه للشراء، و 17.48 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.38 جنيه للشراء، و 17.51 جنيه للبيع.





وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 17.31 جنيه للشراء، و 17.46 جنيه للبيع.



