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"أردوغان" يصل موسكو لإجراء محادثات وقف إطلاق النار مع "بوتين"

الخميس 05/مارس/2020 - 02:08 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة الروسية، موسكو اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في إدلب السورية، حيث تواجه جيوشهما حرب أدت إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص في ثلاثة أشهر.

وقال مسؤول تركي كبير لوكالة "رويترز"، إنه من المرجح أن يتم الاتفاق أخيرًا على وقف إطلاق النار في الاجتماع بعد أسابيع من الدبلوماسية فشلت في وقف القتال بين تركيا والمتمردين السوريين المتحالفين وقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وأضاف المسؤول: "ستكون الدبلوماسية السياسية أكثر تحديدًا اليوم من الدبلوماسية العسكرية".

دفعت الضربات الجوية الروسية إلى دفع قوات الرئيس السوري بشار الأسد لاستعادة آخر منطقة كبيرة يسيطر عليها المتمردون في الشمال الغربي.

وقد أثار ذلك ما تقول الأمم المتحدة، أنه قد يكون أسوأ أزمة إنسانية في حرب دامت تسع سنوات وأدت إلى نزوح الملايين من ديارهم وقتل مئات الآلاف.

قامت تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو عبر المحيط الأطلسي، بنقل القوات والمعدات إلى المنطقة في الأسابيع الأخيرة لمقاومة تقدم الحكومة وتجنب موجة من اللاجئين عبر حدودها الجنوبية.

أسفر القتال عن مقتل حوالي 60 جنديًا تركيًا منذ أوائل فبراير وأثار احتمال حدوث صدام مباشر بين روسيا وتركيا، يعمل على أطراف متعارضة من الخطوط الأمامية.
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