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القاهرة والسلام على رأسهم.. 11 ملعبا يطبقون الـ VAR في الدوري المصري

الخميس 05/مارس/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على 11 ملعب فى مصر سيطبق عليه تقنية حكم الفيديو VAR خلال مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز المصري.

 

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الملاعب التى حصلت على الموافقة وهم :" ستاد القاهرة، ستاد السلام، ستاد بتروسبورت، ستاد الدفاع الجوي، ستاد جهاز الرياضة العسكري، ستاد الكلية الحربية، ستاد المقاولون العرب، ستاد المكس بالأسكندرية، ستاد الاسماعيلية، ستاد الاسكندرية، ستاد السويس".

 

بينما هناك 5 ملاعب لم يحصلوا على الموافقات حتى الأن لتطبيق تقنية ال VAR عليها، وهم :" ستاد طنطا، ستاد الجيش بالسويس، ستاد أسوان، ستاد الجونة، ستاد برج العرب ".

 

وستطبق اليوم خلال مباراة طلائع الجيش وإنبي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز والمقرر على ستاد جهاز الرياضة العسكري أول مباراة بتقنية حكم ال VAR.

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