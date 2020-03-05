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الرئيس الإيفواري يعلن عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

الخميس 05/مارس/2020 - 02:15 م
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الرئيس الإيفواري
الرئيس الإيفواري
وكالات
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أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، اليوم الخميس، عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر، وفقًا لقناة العربية.

 

ولد الحسن عبد الرحمن واتارا، في مدينة ديمبوكرو في 1 يناير عام 1942، هو سياسي عاجيّ ورئيس ساحل العاج منذ 2011.

 

كما شغل منصب رئيس وزراء ساحل العاج في الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1993. وهو حاليا رئيس حزب تجمع الجمهوريين، وهو الحزب الذي يتخذ من شمال ساحل العاج قاعدة له.

 

وعمل الحسن واتارا أيضا في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

 

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الكلمات المفتاحية

كوت ديفوار الرئيس الإيفواري الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

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