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تعرف على إيرادات ومصروفات مشروع الرعاية الصحية لنقابة المهندسين

الخميس 05/مارس/2020 - 02:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة - آيات عامر تصوير : ياسمين عليوة
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قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن مشروع الرعاية الصحية بلغت قيمة إيراداته المحققة عن العام المالي 2019، مبلغ 180،52 مليون جنيه، مقارنة بالعام السابق 160،29 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20،23 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 13%.

وأضاف شفيق، خلال فاعليات الجمعية العمومية العادية للمهندسين المنعقدة بمقر النقابة العامة، أن بنود الإيرادات تمثلت في الاشتراكات بمبلغ 140،25 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8،90 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 7%.

وأشارت إلى أن الإيرادات المتنوعة بلغت مبلغ 38،54 مليون جنيه، بزيادة قدرها 10،95% بنسبة زيادة وقدرها 40%، كما بلغ إيرادات عوائد دائنة مبلغ 1،73 مليون جنيه، بزيادة قدرها 361،63 مليون جنيه، بنسبة زيادة وقدرها 26%.

وأوضح أمين صندوق النقابة، أن المصروفات المحققة عن العام المالي 2019 بلغت 179،32 مليون جنيه، مقارنة بالعام السابق 159،63 مليون جنيه، بزيادة قدره 19،69 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدره 12%.

وأشار إلى أن تكلفة العلاج للمهندسين خلال عام 2019، بلغت 152،31 مليون جنيه، بزيادة قدره 8،33 مليون جنيه، عن العام الماضي 2018 بنسبة زيادة قدرها 6%.

وأشار إلى قيمة مخصص العلاج خلال عام 2019 مبلغ 15 مليون جنيه، مؤكدا على أن المصروفات العمومية والإدارية بلغت خلال عام 2019 مبلغ 11،68 مليون جنيه، بزيادة قدرها 1،34 مليون جنيه عن العام الماضي 2018 بنسبة زيادة قدرها 13%.

وأكد أن ميزانية صندوق الرعاية الصحية بلغت إجمالي الأصول الغير متداولة للصندوق مبلغ 894،24 مليون جنيه بانخفاض وقدره 157،10 مليون جنيه، بنسبة انخفاض قدره 15%.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي الأصول المتداولة لعام 2019 مبلغ 8،865 مليون جنيه، أهمها: نقدية بالبنوك 2،45 مليون جنيه، مدينون وأرصدة مدينة أخرى مبلغ 5،5 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق مبلغ 131،57 مليون جنيه، أهمها مديونية صندوق المعاشات مبلغ 21،88 مليون جنيه، إيرادات محصلة مقدما 83،11 مليون جنيه.
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