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محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة

الخميس 05/مارس/2020 - 02:08 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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وضع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء أشرف الجندي مساعد أول الوزير مدير الأمن، إكليل من الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية بمناسبة يوم الشهيد.

وأكد المحافظ، على دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التي بذلوها في إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، مشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.
محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة
محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة
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الكلمات المفتاحية

مقابر شهداء محافظ القاهرة القوات المسلحة أكليل الزهور

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