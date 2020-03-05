محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة



وأكد المحافظ، على دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التي بذلوها في إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، مشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.

وضع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء أشرف الجندي مساعد أول الوزير مدير الأمن، إكليل من الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية بمناسبة يوم الشهيد.