جامعة الفيوم تنظم مسابقة أمير الشعراء بمدن الطلبة

نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية بالفيوم، مسابقة أمير الشعراء بالعاميه والفصحى، لطلبة المدن الجامعية، إذ يتنافس الطلاب على لقب شاعر المدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





شملت المسابقة نظم وإلقاء الشعر بالعاميه والفصحى، وتكونت لجنة التحكيم من الأستاذ محمود سالم أمير شعراء العاميه، والأستاذ أحمد عبد القادر أمير شعراء الفصحى.





وقدم الطلاب العديد من القصائد من تأليفهم، كانت على المستوى المطلوب، وسيتم تكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة.



