Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل محاكمة متهم في حركة 6 أبريل بـ"التظاهر والتجمهر"

الخميس 05/مارس/2020 - 02:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة متهم من حركة 6 أبريل، بإعادة محاكمته في اتهامه بالتجمهر والتظاهر بدائرة قصر النيل لجلسة 5 أبريل المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين: سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

يذكر أن المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكم غيابي ضده، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محكمة جنايات بوابة الفجر النيابة العامة الفجر التظاهر التجمهر أمن الدولة 6أبريل

أخبار تهمك

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يحذر زيدان من الخطر الأكبر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 4 ساعات

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ أقل من ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ أقل من ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الحبس سنة لـ 10 متهمين في "أحداث شغب المعادي"

غدًا.. الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث شغب المعادي

الحبس سنتين لـ 3 متهمين بأحداث شغب المعادي

تأجيل محاكمة 120 متهما في مقتل "سيد وزة" بـ"الذكرى الثالثة للثورة"

اليوم.. استكمال محاكمة 120 متهما في مقتل "سيد وزة" في "الذكرى الثالثة للثورة"

عاجل.. حجز محاكمة 120 متهمًا في قتل سيد وزة لجلسة 25 مارس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

برشلونة يتربص لريال مدريد

01:35 م

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

01:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status