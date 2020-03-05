رانيا يحيى: القيادة السياسية تقود ملف المرأة بجسارة

قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافته إلى أن هناك طفرة في تمكين المرأة بكافة المجالات والأصعدة المختلفة.





وأضافت رانيا يحيي، خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الفترة التي شهدت إقصاء وتهميش للمرأة هي الفترة حالكة السواد منذ 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.



