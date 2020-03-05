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رانيا يحيى: القيادة السياسية تقود ملف المرأة بجسارة
الخميس 05/مارس/2020 - 02:02 م
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رقية جمال
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قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافته إلى أن هناك طفرة في تمكين المرأة بكافة المجالات والأصعدة المختلفة.
وأضافت رانيا يحيي، خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الفترة التي شهدت إقصاء وتهميش للمرأة هي الفترة حالكة السواد منذ 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.
وأشارت إلى أن كان هناك جهود لا يمكن إنكارها للمجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه، والآن أصبح هناك وجود للمجلس في الشارع المصري من خلال الحملات والمبادرات التي يقودها المجلس، فضلًا عن وجود قيادة سياسية تؤمن وتقود ملف المرأة بجرأة وجسارة غير مسبوقة.
وتابعت: أن وجود كوته للمرأة بالمحليات والبرلمان، ووجود هذه النسبة بين الوزراء للسيدات نقلة كبيرة ليس للمرأة فقط، وإنما للدولة المصرية وتقييمها والنظرة لها في الخارج.
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