Advertisements
Advertisements
Advertisements

سويسرا تبلغ عن أول وفاة بفيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 01:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أبلغت السلطات في سويسرا عن أول حالة وفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا، حيث توفيت امرأة في الرابعة والسبعين من عمرها في غرب البلاد، وهي أول حالة وفاة في سويسرا من جراء انتشار المرض بسرعة، حسبما ذكرت الشرطة الإقليمية، اليوم الخميس.

وقالت الشرطة، إن المرأة دخلت مستشفى لوزان الجامعي في كانتون فود منذ يوم الثلاثاء. وأضافت السلطات، أنها كانت مريضة شديدة الخطورة تعاني من كورونا بشكل مزمن، كما أوردت وكالة "رويترز".

في سويسرا، تم تأكيد 58 إصابة حتى الآن. تتبادل البلاد بشكل متكرر مع إيطاليا المجاورة، حيث تم تشخيص نحو 3100 شخص بالمرض وتوفي 107، وكذلك فرنسا وألمانيا، حيث تم الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا.

وأشارت السلطات الصحية السويسرية يوم الأربعاء، إلى إن معظم الشباب حتى الآن أُصيبوا بالمرض في سويسرا، لكن من المرجح أن ينقلوه إلى كبار السن الأكثر عرضة للخطر.

حظرت الحكومة السويسرية الأحداث والتجمعات لأكثر من 1000 شخص ونصحت الناس بالاحتفاظ بمسافاتهم وتجنب مصافحة الامتناع عن التحية التقليدية الثلاثية السويسرية.

Advertisements

أخبار تهمك

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

بشرى سارة للزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 5 ساعات

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 14 ساعة

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status