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وفقا لأدلة حسين فهمي.. سعاد حسني لم تنتحر وماتت مقتولة

الخميس 05/مارس/2020 - 01:15 م
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حسين فهمي وسعاد حسني
حسين فهمي وسعاد حسني
الفجر الفنى
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كشف الفنان القدير حسين فهمي، خلال تصريحات صحفية، بإحدى الندوات التي أقيمت له، أنه يمتلك أدلة قتل الفنانة سعاد حسني، وأنها لم تنتحر حسبما يشاع.


وأوضح "فهمي" خلال ندوته قائلا: "قبل وفاتها أنا كلمتها بخصوص تكريمها في مهرجان القاهرة وقامت بإرسال 20 دقيقة صوتاً في رسالة للمهرجان، فقمت بإذاعة ما يمكن منه حسب وقت المهرجان، فكانت في منتهى التفاؤل، وكانت تتكلم عن عمل جديد يجمعنا ويكون كوميدياً وقالت لي “جايا مصر قريب ودا مش منطق واحدة هتنتحر".


وأضاف حسين فهمي: "كان ذلك من خلال مكالمة قبل الحادثة بثلاثة أيام، وقالت لي أنا خرجت من المستشفى وسحبت فلوسي من البنك 100 ألف جنيه إسترليني، وقاعدة مع واحدة صحبتي وبعدين اتضح أنها ولا صاحبتها ولا حاجة اللي هي نادية يسري".


وختم حسين فهمي كلامه قائلا: "لما حصلت الحادثة كلمت أطباء أصحابي قالو لي اللي بينتحر لا يستطيع أن يكون على بعد أكثر من متر ونص بعيداً عن المبنى، وهي كانت على بعد خمسة أمتار، ثانيا المنتحر بيكون في دم من الجثة مكان السقوط ودا طبعا لم يكن هناك دم في حالة سعاد، وبعدين شبكة البلكونة مقصوصة بمقص يعني اللي هينتحر دا فاضي يقص بالمقص ثم إن سعاد كانت بتاخد حبوب مهدئة، فلو عاوزة تنتحر كانت خدت حبوب وخلاص مش لازم الفيلم دا كله، وبعدين فين الفلوس اللي سحبتها وسجل مكالمات التلفون كلها ممسوحة".

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