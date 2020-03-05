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السنغال يتوج بلقب كأس العرب للشباب على حساب تونس

الخميس 05/مارس/2020 - 01:14 م
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السنغال
السنغال
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حقق منتخب السنغال لقب كأس العرب للشباب على حساب نظيره التونسي، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، أمس الأربعاء، بالمملكة العربية السعودية.

فوز السنغال

وفاز منتخب السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للشباب، على حساب تونس الشقيق، في مباراة لم تشهد خلال دقائق شوطيها، سوى هدفًا وحيدًا.

السنغال بطل العرب

وتوج السنغال بطلًا لكأس العرب للشباب، بإحراز هدف في مرمى تونس جاء عن طريق اللاعب السنغالي سامبا ديالو.

هدف السنغال

وجاء هدف هدف السنغال والمباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، بمدينة الدمام بالسعودية.

طريق السنغال قبل النهائي

وصعد السنغال إلى المباراة النهائية على حساب منتخب مصر للشباب الذي أهدر فرصة الفوز بالمباراة وأضاع في دقائق الشوط الثاني الأخيرة ركلة جزاء كانت كفيلة لضمان تقدمه، وانتهت المباراة والتي حسم نتيجتها ركلات الترجيح لصالح السنغاليين.

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