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حكم سعودي يدير موقعة الإسماعيلي والرجاء في إياب نصف نهائي البطولة العربية

الخميس 05/مارس/2020 - 01:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الرجاء والإسماعيلي فى إياب نصف نهائي كأس محمد السادس لطاقم تحكيم سعودي.

 

ويتكون الطاقم من تركى الخضير (حكم ساحة)، ويُعاونه محمد مكي وعلي العبكري، بالإضافة لماجد محمد الشمراني حكمًا رابعاً.

 

وكان الاسماعيلي قد حقق الفوز على فريق الرجاء بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد الإسماعيلية.

 

ويتواجه الفريقان يوم 15 مارس الجاري في إياب نصف نهائي البطولة العربية بالدار البيضاء.

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