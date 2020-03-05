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"تويتر" و"فيسبوك" يعلقان حسابات مرتبطة بحملة بابوا المرتبطة بالجيش الإندونيسي

الخميس 05/مارس/2020 - 01:01 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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علّق موقع "تويتر" و"فيسبوك" أكثر من 80 حسابًا وربطهما بشبكة من المواقع الإخبارية التي يدعمها الجيش الإندونيسي والتي تنشر دعاية مؤيدة للحكومة حول منطقة بابوا المضطربة، في أعقاب تحقيق أجرته وكالة "رويترز".

وحسب "رويترز"، يبدو أن المواقع العشرة في الشبكة هي منافذ إخبارية مستقلة. لكن سجلات التسجيل ومقابلات "رويترز" مع محرري المواقع الإلكترونية وضابط مخابرات القوات الخاصة أظهرت أنهم يمولون وينسقهم عريف بالجيش الإندونيسي.

تم نشر المواد من المواقع عبر شبكة من حسابات "تويتر" و"فيسبوك".

في التفاصيل، استخدم بعضهم صورًا شخصية أو رسومًا كاريكاتورية جعلتهم على ما يبدو من عمل سكان بابوا أو نشطاء "بابوا الحرة"، حتى وهم يروجون لمواد أشادت بالجيش وانتقدت مؤيدي تقرير مصير بابوان.

رصدت "رويترز" أكثر من 80 حسابًا لكل من منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر القصة. أظهر موقع "رويترز" أن "تويتر" قام بعد ذلك بتعليق أكثر من 60 حسابًا يبدو أنها تستخدم الشخصيات المزيفة.

وجاء في الرسالة المعروضة على المنصة استجابة لجهود "رويترز" للوصول إلى الحسابات: "حساب معلق. يعلق تويتر الحسابات التي تنتهك قواعد تويتر".

ورفض متحدث باسم تويتر التعليق على أسباب الإيقاف.

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