Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس 'الوطنية للصحافة' يتفقد سير العملية الانتخابية بـ'الأهرام'

الخميس 05/مارس/2020 - 01:07 م
Advertisements
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تفقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، سير العملية الانتخابية في مقر المؤسسة بقليوب، وذلك خلال انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وكان في استقبال رئيس الهيئة، رئيس مجلس الإدارة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والمدير العام عمر سامي، واطمئن على سير الانتخابات، وأثنى المرشحون والناخبون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، وتوفير النزاهة الكاملة والحياد تحت الإشراف القضائي.

وقال رئيس الهيئة إن مؤسسة الأهرام العريقة تعيش احتفالية كبيرة، وذلك فس ظل أجواء ديمقراطية، وإقبال شديد على المشاركة في الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين يقودون مسيرة العمل في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الفترة القادمة.

وكانت قد بدأت عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، ضمن المؤسسات الصحفية القومية، في أولى جولات الانتخابات.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة لعضوية الجمعية العمومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال.

كما يختار الصحفيون بالمؤسسة ستة لعضوية مجلس الإدارة؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قد أعلنت عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.

وتستكمل المؤسسات انتخاباتها، يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مارس، في مؤسستي دار الهلال وأخبار اليوم.
Advertisements

أخبار تهمك

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بشرى سارة للزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ ساعة و 26 دقيقة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ حوالي 4 ساعات

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 11 ساعة

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status