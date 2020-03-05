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ننشر تفاصيل ميزانية صندوق المعاشات بنقابة المهندسين

الخميس 05/مارس/2020 - 01:05 م
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نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
أسماء قورة - آيات عامر تصوير : ياسمين عليوة
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قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن إجمالي ميزانية الأصول غير المتداولة بصندوق المعاشات بلغت نحو 472.7 مليون جنيه أهمها أصول ثابتة بلغت 193.16 مليون جنيه (أراضي ومباني، أثاث، إنشاءات، وسائل نقل، حاسب آلي)، مشروعات تحت التنفيذ بلغت 35.16 مليون جنيه، استثمارات في شركات شقيقة بلغت 223.17 مليون جنيه.

وأضاف "شفيق" خلال الجمعية العمومية العادية للمهندسين المنعقدة بمقر النقابة العامة، أن إجمالي الأصول المتداولة للصندوق بلغت 2.21 مليار جنيه، أهمها نقدية بالبنوك 280.07 مليون جنيه، مشروعات إسكان 335.45 مليون جنيه أهمها (جاري صندوق النقابة، جاري الرعاية الصحية)، مدينو مشروعات إسكان 196.12 مليون جنيه، أذون خزانة 304.12 مليون جنيه.

وأكد أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين أنه بلغت إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 788.68 مليون جنيه أهمها دائنو مشروعات إسكان 589.37 مليون جنيه أهمها (التجمع، العبور، أكتوبر، العاشر)، دائنون وأرصدة دائنة أخرى 92.30 مليون جنيه أهمها (استكمال أكتوبر، ضمان أعمال، جهاز تنمية مدينة الفيوم).

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الكلمات المفتاحية

صندوق المعاشات النقابة العامة للمهندسين المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين

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