"كورونا" يتسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بإيران

قررت السلطات الإيرانية، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حسبما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الخميس.

كما قرر المركز الإيراني لمنع انتشار ومكافحة فيروس كورونا، تأجيل مباريات دوري الدرجات الأولى، والثانية، والثالثة، حتى يوم الجمعة 20 مارس الجاري.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، وصل عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 107، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 3513 ، بعد تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552، فيما أعلنت تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الفارسي الجاري بسبب انتشار فيروس "كورونا"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.