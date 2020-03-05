Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الرقابة على الصادرات": فحص 11.708 آلاف رسالة غذائية خلال يناير

الخميس 05/مارس/2020 - 12:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنها فحصت معمليا 11.708 آلاف رسالة صناعية وغذائية خلال يناير الماضي بإجمالي وزن مليونين و314 ألفا و599 طنا؛ حيث تم قبول 11.553 ألف رسالة بإجمالي وزن مليونين و312 ألفا و602 طن، وتم رفض 155 رسالة بإجمالي وزن 1.997 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.


وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أن المعامل الصناعية فحصت 9.846 ألف رسالة صناعية، بإجمالي وزن 626.422 ألف طن، خلال شهر يناير الماضي؛ حيث تم قبول 9802 رسالة بإجمالي وزن 626.101 ألف طن.


وأشارت إلى أن أهم الأصناف المقبولة هي "الملابس – قطع غيار السيارات– أدوات المائدة".. فيما تم رفض 44 رسالة بإجمالي وزن 321 طنا، وكانت أهم الأصناف المرفوضة "الشنط والمحافظ والأحذية – الفلاتر – أدوات كهربائية".


أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية، فقامت الهيئة بفحص 1.862 ألف رسالة غذائية بإجمالي وزن مليون و688 ألفا و177 طنا خلال نفس الفترة؛ حيث تم قبول 1.751 ألف رسالة بإجمالي وزن بلغ مليونا و686 ألفا و501 طن، وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية".


وتم رفض 111 رسالة بإجمالي وزن 1.676 ألف طن، وكانت أهم الأصناف المرفوضة "كبدة وكلاوى بقرية مجمدة، زيت خروع، إضافات أعلاف، أسماك ماكريل وسردين مجمدة، فستق مقشر، زيت نخيل مكرر، فلفل أسود، كابوريا مجمدة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصناعة الصناعة الرقابة على الصادرات الاقتصاد اخبار وزارة الصناعة اخبار الصناعة اليوم اخبار اقتصاد اليوم

أخبار تهمك

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 11 ساعة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 14 ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تُفجر مفاجأة جديدة حول القضية

منذ أقل من ساعتين

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رفض 1814 طن صناعات غذائية لعدم مطابقتها للمواصفات خلال يونيو الماضى

استعداداً لعيد الاضحى.. هيئة الرقابة على الصادرات تستقبل 95 ألف طن من اللحوم مجمدة

"الرقابة على الصادرات والواردات" ترفض 291 رسالة خلال أكتوبر الماضي

الرقابة على الصادرات تصدر 335.412 شهادة منشأ خلال 2018

"الرقابة على الصادرات" تكثف جهودها الرقابية للتأكد من جودة وسلامة الرسائل الغذائية المستوردة

الرقابة على الصادرات والواردات تستقبل 95.5 طن لحوم مبردة ومجمدة.. و 28.5 الف رؤوس ماشية حية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status