السجن 3 سنوات لـ6 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 6 متهمين بالسجن 3 سنوات في اتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه بدائرة بمدينة نصر.





صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



