Advertisements
Advertisements
Advertisements

شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

الخميس 05/مارس/2020 - 12:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد شوبير، ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير، على عزم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إجراء تغييرات في خطة وتشكيل الأهلي استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "فايلر يخطط لإجراء عدد من التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط".

وأكمل شوبير: "من الممكن مشاركة أيمن أشرف، بدلا من معلول رغم مشاركة الأخير في تدريبات الأحمر مؤخرا، بينما قد يلعب بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم".

وكان الأهلي فاز على صن داونز 2-0 السبت الماضي، على استاد القاهرة في مباراة الذهاب. 
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تُفجر مفاجأة جديدة حول القضية

منذ أقل من ساعتين

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ حوالي 4 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

منذ أقل من ساعتين

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 14 ساعة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ ساعتين و 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status