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رئيس مجلس إدارة 'الأهرام' يتفقد سير العملية الانتخابية

الخميس 05/مارس/2020 - 12:52 م
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جانب من التفقد
جانب من التفقد
ميسون أبو الحسن
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تفقد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، سير العملية الانتخابية في مقر المؤسسة بقليوب، وذلك خلال انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وكانت قد بدأت عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، ضمن المؤسسات الصحفية القومية، في أولى جولات الانتخابات.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة لعضوية الجمعية العمومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال.

كما يختار الصحفيون بالمؤسسة ستة لعضوية مجلس الإدارة؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قد أعلنت عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.

وتستكمل المؤسسات انتخاباتها، يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مارس، في مؤسستي دار الهلال وأخبار اليوم.
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