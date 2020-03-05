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كارتيرون يتمسك بمصطفى محمد أمام الترجي

الخميس 05/مارس/2020 - 12:52 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ببقاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي خلال مباراة الترجي التونسي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي غدا الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.


وجاء قرار الجهاز الفني ببقاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لحماسه الشديد وخبراته وتطبيقه الاستراتيجية المطلوبة بالشكل الأمثل من خلال سحب بعض المدافعين إلى الخلف معه والتركيز على القادمين من الخلف.

وتغلب الزمالك على الترجي بنتيجة ٣-١ في لقاء الذهاب بين الفريقين.
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