Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوم رياضي للطلاب ذوي القدرات الخاصة بـ"تجارة عين شمس"

الخميس 05/مارس/2020 - 12:48 م
Advertisements
من اليوم الرياضي
من اليوم الرياضي
أية حمروشي
Advertisements
نظمت وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة، بكلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم الخميس، يوما رياضيا، تحت رعاية أ.د خالد قدري، عميد الكلية، وأ.د جيهان رجب، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهد اليوم، تسليم الطلاب شهادات برنامج "كورت 1" والذي سبق تنظيمه من قبل الوحدة خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2020، وتواجد عدد من الألعاب الرياضية، منها تنس الطاولة والهوكي وبعض الألعاب الأخرى، وسط حفاوة من طلاب الوحدة.
يوم رياضي للطلاب ذوي القدرات الخاصة بـ"تجارة عين شمس"
يوم رياضي للطلاب ذوي القدرات الخاصة بـ"تجارة عين شمس"
يوم رياضي للطلاب ذوي القدرات الخاصة بـ"تجارة عين شمس"
يوم رياضي للطلاب ذوي القدرات الخاصة بـ"تجارة عين شمس"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم رياضي كلية التجارة ذوو القدرات الخاصة تجارة عين شمس المعاقين

أخبار تهمك

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

منذ أقل من ساعتين

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ 42 دقيقة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي بدوري الأبطال

منذ ساعة و 28 دقيقة

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status