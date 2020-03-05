يوم رياضي للطلاب ذوي القدرات الخاصة بـ"تجارة عين شمس"

نظمت وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة، بكلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم الخميس، يوما رياضيا، تحت رعاية أ.د خالد قدري، عميد الكلية، وأ.د جيهان رجب، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وشهد اليوم، تسليم الطلاب شهادات برنامج "كورت 1" والذي سبق تنظيمه من قبل الوحدة خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2020، وتواجد عدد من الألعاب الرياضية، منها تنس الطاولة والهوكي وبعض الألعاب الأخرى، وسط حفاوة من طلاب الوحدة.