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جان يامان يعتدي على إحدى معجباته بالضرب

الخميس 05/مارس/2020 - 12:44 م
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جان يامان
جان يامان
الفجر الفنى
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تعرض إحدى المعجبات للضرب من قبل الممثل التركي جان يامان في وقت سابق وقامت بتقديم دعوى ضده.

وفي التفاصيل قام جان برفض التقاط صورة مع إحدى المعجبات أثناء تواجده في مطعم بمدينة أرتاكوي التركية في 22 نوفمبر 2019.

وقالت المعجبة أنه عندما رفض التصوير معها وقام بدفعها قامت هي بتصوير مقاطع فيديو فظنّ أنها تصوره فتقدّم باتجاهها وقام بلي ذراعها وطردها من المكان.

وردت عليه قائلة: "نحن من جعلناك مشهوراً، الآن تقوم بطردنا!" ثم فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.

وهذه الحادثة ليست الأولى للممثل فقد سبق أن نشب شجاراً بينه وبين زميلته في مسلسل "من منا لا يحب" سيلين سويدار فحاول سكب كأس الشاي عليها وتقدمت بدعوى ضده حيث صدر بحقه غرامة مالية.
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