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النقل توعي بمخاطر التسطيح أعلى القطارات

الخميس 05/مارس/2020 - 12:41 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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واصلت وزارة النقل حملتها الموسعة "معًا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا"، لتوعية المواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، بهدف توعية الركاب بأضرار عدد من السلوكيات السلبية التي تعرض حياة الركاب للخطر، ومن هذه السلوكيات ركوب القطارات في الأماكن الغير مخصصة لذلك مثل: التسطيح أعلى القطارات، أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك مخاطر شد فرامل الهواء أثناء سير القطار.

وأشارت الوزارة إلى أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب يجب أن يحافظ الجميع عليها: "هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة والراكب من خلال المحافظة على المرفق خلال استخدامه مثل الحفاظ على كراسى وزجاج القطارات".
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الكلمات المفتاحية

النقل القطارات الفجر السكة الحديد

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