مدير الترميم: المتحف الكبير هو العبور الثاني للقوات المسلحة

قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير: إن المتحف المصري الكبير سيكون الهرم الرابع لمصر، ويمثل العبور الثاني التي تقوم به القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية لبوابة حضارية ثقافية للعالم أجمع.





وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن المتحف الكبير يعتبر أكبر حدث ثقافي في القرن الـ21 تقدمه مصر هدية للعالم أجمع.





ونوه بأن الأعمال تتم على قدم وساق سواء نقل الآثار والترميم والإنشاءات الهندسية وتجهيز قاعات العرض لاستقبال الآثار، ونسبة الاعمال الهندسية وصلت لما يقارب من 96%، مقابل 17 في عام 2016، وذلك بعد تولي الهيئة الهندسة للقوات المسلحة الإشراف على المشروع.





وأردف أن نقل الآثار يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع، وتم نقل نحو 49 ألفا و900 قطعة أثرية للمتحف حتى الآن، وهم موجودين داخل مركز الترميم بالمتحف.

