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شذى حسون: لن أدعي المرض حتى أسوق لأغنيتي

الخميس 05/مارس/2020 - 12:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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 حلت الفنانة العراقية شذى حسون ضيفة على إذاعة "ميلودي أف أم" السورية وأطلقت خلال اللقاء سلسلة من التصريحات التي لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وأكثر ما أثار الجدل تطرقها إلى موضوع استغلال المرض من أجل الترويج للأعمال الفنية. وقالت: "لن أدعي المرض حتى أسوق لأغنيتي ولن أسعى لنشر أي فضيحة بهدف لفت الأنظار لأعمالي".

وأضافت: "عملي الجديد "مكتفي بيك" سيذكر الناس ببداياتي كونه عملاً فنياً مدروساً أظهر من خلاله قدراتي الصوتية بعيداً عن الأعمال التجارية. وقد عمدت إلى التسويق له بطريقة راقية تشبهني".

وعن سبب ابتعادها عن الظهور مؤخراً أوضحت: "ابتعدت بسبب الأوضاع التي تمر بها بلادنا إلى جانب بعض الأسباب الشخصية. الوضع في العالم العربي عموماً والعراق خصوصاً لا يسمح بتقديم أعمال عاطفية ورومنسية. وفي المقابل يحتاج الناس إلى متنفس يجدونه من خلال الموسيقى والإغنيات. ولهذا اخترت يوم ميلادي مناسبة لإطلاق عملي الجديد".

ويشار إلى أن الفنانة أطلقت في وقت سابق تصريحاً انتقدت من خلاله نجم المواقع المعروف باسم شهاب.

 وسألته: "كم عندك وحدة؟"، لافتة إلى أنه يحق للرجل الزواج بأربع نساء ورأت أنه يعلن ارتباطه بسرعة كبيرة. وأضافت متوجهة إليه: “إنتم الرجال ما لكم أمان".

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