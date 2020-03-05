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وكالة إيرانية تعلن وفاة أحد أبرز رجال الدين بفيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 12:15 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس، بوفاة رجل الدين البارز، محسن حبيبي، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

                                     

وقالت الوكالة الإيرانية، إن حبيبي كان يشرف على حوزة المرجع الراحل أحمد مجتهدي الطهراني، مشيرة إلى أنه توفي في مستشفى جماران، وهو مستشفى عسكري فيه جناح مخصص لكبار المسؤولين الإيرانيين.

 

وقد قررت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، إلغاء إقامة صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات هذا الأسبوع.

 

ووصل عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

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وفاة أحد أبرز رجال الدين كورونا فيروس كورونا ايران إلغاء صلاة الجمعة

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