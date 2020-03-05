أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 5/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تخصص 16 مليار دولار في تمويل متعلق بفيروس كورونا

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، مدير الأخبار في موقع "أودا تي في" باريش ترك أوغلو، "، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا وكشف هويته.

خصصت كيانات حكومية صينية مختلفة 110.48 مليار يوان (16 مليار دولار) كتمويل متعلق بفيروس كورونا اعتبارًا من 4 مارس، حسبما كشف نائب وزير المالية الصيني، شو هونج تساي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس.







