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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
الخميس 05/مارس/2020 - 12:09 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 5/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || تركيا تعتقل صحفيًا كشف هوية ضابط قتل بليبيا
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، مدير الأخبار في موقع "أودا تي في" باريش ترك أوغلو، "، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا وكشف هويته.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصين تخصص 16 مليار دولار في تمويل متعلق بفيروس كورونا
خصصت كيانات حكومية صينية مختلفة 110.48 مليار يوان (16 مليار دولار) كتمويل متعلق بفيروس كورونا اعتبارًا من 4 مارس، حسبما كشف نائب وزير المالية الصيني، شو هونج تساي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلًا عن مصادر: إن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان، الخاص بسد النهضة الإثيوبي، باعتبارهما دولتي المصب.
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