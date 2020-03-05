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إلهام شاهين تفتتح الدورة الـ18 لملتقى شباب الجامعات بقنا

الخميس 05/مارس/2020 - 12:09 م
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إلهام شاهين
إلهام شاهين
بسام عبدالحميد
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أعلنت جامعة جنوب الوادي بقنا، افتتاح فعاليات الملتقى الفني لشباب الجامعات "الدورة 18" الذي يتزامن مع افتتاح امتداد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وأوضحت الجامعة، في بيان صحفي، أنه يشارك في حفل الافتتاح الذي يقام على المسرح المكشوف بالجامعة، الفنانة إلهام شاهين، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتبدأ فعاليات الـ "ريد كاربت" للمهرجان في الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة، وينطلق حفل الافتتاح في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتقدم الحفل المذيعة منى سلمان، وتشاركها الفنانة التونسية سناء يوسف، ويخرجه هشام فتحي.

يحضر حفل الافتتاح، عدد من الفنانين منهم إلهام شاهين ومصطفى شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوى محمد علي وأحمد كمال وأحمد فلوكس وطارق عبد العزيز.

ويشهد حفل الافتتاح، تقديم فقرة فنية لفرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك بمناسبة مرور 60 سنة على إنشائها، والتي يم تكريمها خلال الحفل ويتسلمه المخرج خالد جلال.

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