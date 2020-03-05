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هل حسابك في "فيسبوك" مخترق؟.. خطوات تكشف لك من يتجسس عليك

الخميس 05/مارس/2020 - 11:46 ص
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بوابة الفجر
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يوفر عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ميزة تركز على الخصوصية لمساعدتك على معرفة ما إذا كنت قد قمت بتسجيل الخروج بشكل صحيح من كل جهاز استخدمته للوصول إلى فيسبوك. 

يتيح لك الموقع أيضًا معرفة الأماكن التي توجد فيها الأجهزة التي سجلت الدخول إلى حسابك بالضبط، حتى تتمكن من اكتشاف ما إذا كان هناك شيء قد حدث دون أن تعلم.

ويخبرك أيضًا الموقع بالعلامة التجارية للجهاز الذي قمت بتسجيل الدخول منه، لذلك يمكنك معرفة ما إذا كان هذا الجهاز ملكك أم لا. 

وتشمل بعض الإحصائيات الأخرى على نوع متصفح الويب والتاريخ وآخر مرة تم فيها تسجيل الخول إلى الحساب. 

إذا كان هناك شيء لا يبدو صحي، فأنت لا تتعرف على العلامة التجارية لجهاز يقوم بالوصول بانتظام إلى حساب الفيسبوك الخاص بك، أو أن متصفح الويب الذي تم تسجيل دخوله إلى حسابك ليس هو الذي استخدمته من قبل على أحد أجهزتك، لذلك يتيح لك موقع فيسبوك تسجيل الخروج من جلستك بنقرة بسيطة.

اليوم نستعرض معكم خطوات التحقق من تسجيلات الدخول إلى حساب فيسبوك الخاص بك، فيما يلي.

خطوات التحقق مما إذا كان شخص ما يستخدم حساب فيسبوك الخاص بك من الهاتف الذكي 
أولاً، ستحتاج إلى فتح تطبيق فيسبوك، ثم اضغط على الأشرطة الأفقية الثلاثة في الركن الأيمن العلوي من الشاشة لتحميل قائمة شاملة بالخيارات. 

قم بالتمرير حتى ترى الإعدادات، ثم انقر فوق الأمان> الأمان وتسجيل الدخول.

ثم انقر فوق الخيار "رؤية الكل" لتوسيع القائمة لرؤية جميع الأجهزة التي تم تسجيل دخولها على حساب فيسبوك الخاصة بك.

كما ذكرنا أعلاه، ستتمكن من معرفة الوقت والتاريخ اللذين حدث فيهما كل تسجيل دخول، بالإضافة إلى نوع الجهاز وآخر موقع معروف له.

إذا كانت إحدى هذه الحالات تبدو مشبوهة إلى حد ما، فما عليك سوى النقر على النقاط الثلاث المحاذاة رأسياً على الجانب الأيمن من كل جلسة وتسجيل الخروج أو الإبلاغ عنها على أنها ليست أنت.

ستحصل أيضًا على خيار تسجيل الخروج من جميع الجلسات.

خطوات التحقق مما إذا كان شخص ما يستخدم حساب فيسبوك الخاص بك على جهاز كمبيوتر
قم بتشغيل متصفح الويب الذي تختاره، ثم سجل الدخول إلى حساب فيسبوك الخاص بك، وبعد ذلك، ستحتاج إلى النقر على القائمة المنسدلة في الشريط العلوي لخلاصة الأخبار وتحديد الإعدادات.

كما هو مذكور أعلاه، ستحتاج إلى التوجه إلى الإعدادات> الأمان وتسجيل الدخول (والتي ستكون أحد الخيارات الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة. 

أخيرًا، انظر أسفل مكان تسجيل الدخول للعثور على قائمة جميع الأجهزة التي تستخدم حساب فيسبوك الخاص بك حاليًا. 

انقر فوق "عرض الكل" لرؤية جميع الأجهزة.

كما كان من قبل، فإن النقر فوق النقاط الثلاثة على يمين كل جلسة من الجلسات المدرجة سيسمح لك بالإبلاغ عنها على أنها مشبوهة، أو يتيح لك تسجيل الخروج من الجهاز عن بُعد.

إذا كنت قلقًا من تعرض كلمة مرور حسابك للخطر، فإن الخيار الأفضل هو الضغط على زر تسجيل الخروج من جميع الجلسات، وسيتيح لك ذلك تغيير كلمة المرور الخاص بك.

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