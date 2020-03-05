بشرى سارة للزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي بدوري الأبطال

يخوض نادي الزمالك اختبارا صعبا أمام نظيره الترجي مساء غد الجمعة في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا على الملعب الأوليمبي برادس.





ويستعرض "الفجر الرياضي" نتائج الزمالك في البطولات الإفريقية عندما يفوزه ذهابًا علي ملعبه بنتيجة 3 / 1:-





- 1979:

تغلب فريق الزمالك على نظيره إيمانا بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 / 1 في القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1979، وانسحب الفريق الأبيض من لقاء الإياب بالكونغو وكان متأخرًا بهدف نظيف وذلك اعتراضا على احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الكونغولي.





- 1993:

فاز الزمالك على فريق ستيشنري ستورز بطل نيجيريا 3 / 1 في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1993، وخسر الفريق الأبيض في لقاء الإياب بهدف دون رد، وتأهل للمباراة النهائية للبطولة وتوج باللقب الإفريقي على حساب فريق كوتوكو الغاني.





- 1996:

تغلب الزمالك على فريق صن رايز بطل موريشيوس 3 / 1 بالقاهرة في لقاء ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 1996، وخسر في مباراة الإياب 2 /1 لكنه تأهل لدور الـ16 متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين 4 / 3 وواصل مشواره في هذه النسخة من البطولة حتي توج باللقب الإفريقي.





- 2000:

اكتسح فريق الزمالك نظيره فريق أسيك نديامبور السنغالي بنتيجة 3 / 1 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 2000، وخسر الفارس الأبيض في السنغالي بنتيجة 1 / 0، لكنه تأهل بعدما تفوق في مجموع المباراتين 3 / 2، وتوج بلقب البطولة في هذا العام على حساب كانون ياوندي الكاميروني





- 2015:

تغلب الزمالك على فريق رايون سبورت الرواندي 3 / 1 في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015، وكرر انتصاره في رواندا بنتيجة 3 / 0 وتأهل لدور الـ16 بالبطولة متفوقا في مجموع نتيجة المباراتين 6 / 1 وأكمل مشواره بالبطولة حتي الدور نصف النهائي قبل أن يخرج على يد النجم الساحلي.



