أمطار تتساقط غدا.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد: إن درجات الحرارة ستنخفض اعتبارا من الغد، بشكل ملحوظ مقارنة بـ 48 ساعة السابقة، فضلا عن وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية قد تمتد إلى القاهرة.





وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، أن انخفاض درجات الحرارة، سيستمر لمدة 72 ساعة، وأنه سيكون هناك نشاط للرياح ستزيد من شعورنا بالبرودة.



