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جامعة حلوان تقدم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة بكورونا (صور)

الخميس 05/مارس/2020 - 11:59 ص
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صورة من الحملة
صورة من الحملة
أية حمروشي
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نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، حملة توعيه عن فيروس كورونا، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت جامعة حلوان في بيان صحفي، أن ذلك بهدف التأكيد على أهمية الثقافة الصحية، والتوعية بوسائل انتقال الفيروس، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به، وضرورة إتباع العادات الصحية السليمة للحماية من المرض وأهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الأنفلونزا والابتعاد عن بؤر العدوى.

وتضمنت الحملة توزيع فلايرز توعيه، ونزول الطلاب بها لعدد من كليات الحرم الجامعى وهي كليات الخدمة الاجتماعية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم والآداب والتجارة وإدارة الأعمال، بجانب عدد من المدارس والأحياء وهي حلوان، المعادى، وسط البلد، السيده زينب، ومحافظه قنا، ومحطات المترو، ومازالت الحملة مستمرة لأماكن إضافية.

وشملت الحملة أيضًا تجهيز فيديو توعوى لوضعه على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصوله لأكبر عدد ممكن، والإعداد لعمل عدد من الندوات التوعوية لطلاب الجامعة.

جامعة حلوان تقدم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة بكورونا (صور)
جامعة حلوان تقدم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة بكورونا (صور)
جامعة حلوان تقدم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة بكورونا (صور)
جامعة حلوان تقدم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة بكورونا (صور)
جامعة حلوان تقدم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة بكورونا (صور)
جامعة حلوان تقدم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة بكورونا (صور)
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