توتنهام يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته على يد نوريتش سيتي

واجه فريق توتنهام نظيره نوريتش سيتي أمس الأربعاء الموافق الـ4 من مارس الجاري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الـ5 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





خسارة توتنهام





وخسر فريق توتنهام هوتسبير، عى يد نوريتش بركلات الترجيح، ليغادر البطولة من دورها الخامس، أمام أعين مورينيو المدير الفني للفريق.





فشل مدرب توتنهام





وفشل مورينيو في التأهل بفريقه توتنهام إلى الدور المقبل بكأس الاتحاد الإنجليزي، وتخطي منافسه نوريتش سيتي، وسط أداء جاء متوسط بالنسبة للفريقين.





هدف توتنهام





أحرز فيرتونخين هدف فريقه توتنهام الوحيد بالمباراة، في الدقيقة الـ13 من زمن الشوط الأول للمباراة، قبل أن يدرك نوريتش هدف التعادل عن طريق لاعبه دراميتش،في الدقيقة 78.





انتهاء مباراة توتنهام ونوريتش





وأطلق حكم المباراة صافرته معلنًا انتهاء شوطي المباراة الأساسين بين توتنهام ونوريتش ويحتكم للأشواط الإضافية، وتبدأ نصف ساعة مقسمة على شوطين، لم يسجل بهما أحد، ويحتكم حكم الساحة إلى ركلات الترجيح.





توتنهام يودع الكأس





وخسر توتنهام بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي ببثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويغادر هوتسبير من الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي.







