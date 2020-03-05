استمرار حبس عاطلين لإتجارهما في المخدرات بإمبابة





وضبطت معهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جراما، و180 قرصا لعقار الباركينول المخدر، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "مطواه"، 3 هواتف محمولة.



وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ألقوا القبض على اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعثر بحوزتهما على 5 كيلو استروكس وأسلحة نارية وبيضاء.



قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، استمرار حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لإتجارهما في مخدر الاستروكس وبحوزتهما 5 كيلو جرام بمنطقة إمبابة.وكشفت التحقيقات، عن أن العاطلين كانا يروجان للمخدرات على عملائهم بالمنطقة، ويتواصلوا معهم عن طريق الهاتف المحمول، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.