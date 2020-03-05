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عاجل.. بيان مهم لـ"التعليم" بشأن جدول الثانوية العامة المقترح

الخميس 05/مارس/2020 - 11:51 ص
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الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس، هو اليوم الأخير لاستقبال أراء الطلاب على الجدول المقترح للصف الثالث الثانوي، على أن يتم الإعلان رسميًا عن الجدول النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الخميس.

ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، بإعداد الجدول النهائي لطلاب الصف الثالث الثانوي، وأتاحت وزارة التربية والتعليم الخميس الماضي، فرصة عمل استطلاع رأي بين الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ومن ناحيته، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، الخميس الماضي، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط من هنا

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني من هنا.

وأشارت الوزارة إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، وأنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة. 
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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم طارق شوقي جدول الثانوية الثانوية العامة التعليم التربية والتعليم

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