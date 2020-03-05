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رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير سيكون الأعظم على مستوى الكرة الأرضية

الخميس 05/مارس/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن حماية وتطوير قطاع الآثار والثقافة والتراث الأثري بمصر، يعد مشروعا قوميا يعادل المشروعات التي تنفذها الدولة، مثل العاصمة الإدارية، والمشروع القومي للطرق.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح هرم زوسر بعد ترميمه المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المتحف المصري الكبير الذي تنفذه الدولة المصرية سيكون أعظم متحف على مستوى الكرة الأرضية، حيث سيكون عنوان مصر الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن عملية ترميم هرم زوسر استغرق 14 عاما، حيث توقف العمل لفترة عقب 2011 لعدة سنوات، وبلغت تكلفة عملية الترميم 104 ملايين جنيه، مؤكدا أن الدولة حريصة على إتاحة كل الآثار المصرية للعالم، حتى يروا كيف كانت عظمة المصريين.
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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء المتحف المصري الكبير افتتاح هرم زوسر

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