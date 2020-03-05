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انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين

الخميس 05/مارس/2020 - 11:49 ص
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر السنوي الـ45، لاتحاد الأطباء العرب الذي يعقد على هامش اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى للاتحاد وعلى مدار ثلاث أيام بالقاهرة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيب من الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور عمر عياش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد، والدكتورة أميمة السلاموني، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وتكريم لاسم المرحوم الدكتور عصمت شيبة، الأمين العام المساعد بالهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية التابعة للاتحاد.

ويشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من الخبراء المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية، وبالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية تحت عنوان "رعاية صحية آمنة مستدامة.. عودة للمستقبل".

ويتناول في يومه الأول؛ استعراض الجهود الدولية والمصرية فى مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، بحضور التحالف المصرى للأمراض المزمنة، ورئيسه الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السيد، ود. وائل صفوت، المنسق العام للتحالف.

ويعرض المؤتمر لأحدث بروتوكولات علاج مرض السكر والذى يهتم به الأطباء من كافة التخصصات، نظرا لانتشار المرض وتعدد تأثيراته على صحة الإنسان، ومضاعفاته على جميع أجهزة الجسم.

وتشارك الدكتورة نجوى عيد، أستاذ أمراض الباطنة وطب الأسرة ورئيس قسم طب الأسرة بالكلية العسكرية، ورئيس المجلس العلمي لدبلوم طب الأسرة بمعهد معتمد، بعرض عن علاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وتناقش الجدل حول الموضوعات الحديثة مثل استخدام أو علاج زيادة الدهون في الدم، وأسباب تصلب الشرايين.

ويقدم الدكتور سعيد صلاح سليمان، والدكتورة إيمان رسلان، أعضاء المجلس العلمى لدبلوم طب الأسرة، والمدرسين بكلية الطب جامعة القاهرة، جلسة تفاعلية عن تأثير نمط الحياة على الصحة.

ومن المقرر عقد جلسة خاصة حول صحة المسنين وموضوعات حيوية حول شيخوخة ناجحة، وكيفية الوقاية من أمراض الزهايمر والعلاج المتكامل لكبار السن.
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
انطلاق فعاليات مؤتمر الأطباء العرب الـ45 بمشاركة نخبة من المتخصصين
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الكلمات المفتاحية

مؤتمر الأطباء العرب الصحة

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