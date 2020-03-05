طريقة معرفة نوع الجنين من الشهر الثالث

تزداد رغبة الحامل في معرفة نوع الجنين في الثلث الأول من الحمل، حيث كشف أخصائيو نساء وتوليد أنه من الممكن تحديد جنس المولود في نهاية الثلث الأول من الحمل، ولكن بالكثير من التدقيق، و في الثلث الأول من الحمل يكون رأس الجنين كبيراَ مقارنة مع حجم جسمه، ولكن في الطبيعي لا يتم تحديد جنس المولود قبل الأسبوع الثاني عشر لأن البرعم التناسلي يتشابه في الذكر والأنثى، ولكن من الممكن معرفة نوع الجنين في الشهر الثالث من هذه الاعراض:





ففي حالة رغبة الأم في تناول الحلويات يعني أن الجنين القادم سوف يكون أنثى.

وفي حالة تساقط شعر الحامل يعني أن الجنين القادم سيكون أنثى.

وإذا كان لون بول الحامل يكون أصفراً فاتحاً في حال الحمل بأنثى.

وهبوط البطن للأسفل يعني أن الجنين سيكون أنثى.

وفي حالة الرغبة في تناول الموالح يعني أن الجنين سيكون ذكراَ.

زيادة شعر الساقين يعني أن الجنين سيكون ذكراَ.

البطن يكون مرتفعاً للأعلى يعني أن الجنين سيكون ذكراَ.