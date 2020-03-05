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تخرج دفعتين من الكوادر الأفريقية بأكاديمية الشرطة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:46 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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احتفل مركز البحوث بأكاديمية الشرطة، بتخريج الدورتين التدريبيتين (314-315) من الكوادر الأمنية الأفريقية في مجالي (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – تأمين منافذ الدولة) شارك فيها (72) مُتدربًا يمثلون (26) دولة أفريقية، وذلك امتدادًا للدور الحيوي الدائم الذي توليه وزارة الداخلية في تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وحضر الحفل اللواء مدير مركز بحوث الشرطة والمستشار ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة، وقد نقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ودعم ومُساندته الكاملة لكافة الجهود المبذولة في هذا الجانب، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس الأكاديمية، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يُسهم في تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.

وتلقى المتدربون برنامجًا تعليميًا وتدريبيًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية، فضلًا عن البرنامج الثقافي الموازي للبرنامج التدريبي وقد أعرب ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز في حفظ الأمن جنبًا إلى جنب مع الجهود العظيمة التي تُبذل في إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمي متطور تقوم به أكاديمية الشرطة، لا سيما "مركز بحوث الشرطة" في تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية.

وكما أعرب الدارسون، عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلة في (أكاديمية الشرطة)، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها الأثر البالغ في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني.

واختتم الحفل بتكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.
تخرج دفعتين من الكوادر الأفريقية بأكاديمية الشرطة
تخرج دفعتين من الكوادر الأفريقية بأكاديمية الشرطة
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الكلمات المفتاحية

اكاديمية الشرطة افريقيا

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