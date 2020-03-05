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الإمام الأكبر ووفد الأزهر في ضيافة "الإمام البخاري" بسمرقند

الخميس 05/مارس/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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زار فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووفد من علماء الأزهر، قبر الإمام البخاري، صاحب الصحيح المشهور باسم صحيح البخاري، بمدينة سمرقند، وذلك على هامش زيارة فضيلة الإمام الأكبر لمركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية في سمرقند بأوزباكستان.

وعبر فضيلة الإمام الأكبر خلال زيارته لمركز الإمام البخاري عن شكره لدولة أوزباكستان؛ لحرصها على البحث عن الذات والهوية واكتشاف الجذور ورواد العلم الإسلامي وأئمة المسلمين من أبناء سمرقند وغيرها، لافتًا إلى أن أوزباكستان أنموذج يحتذى به في احترام تراثها وأصولها.

كما زار فضيلة الإمام الأكبر المعهد العالي للحديث النبوي وعلومه بسمرقند، معبرًا عن سعادته بزيارة المعهد الكائن إلى جوار قبر الإمام البخاري، والتقى بالطلاب الذين يدرسون في المعهد وهم يتلقون علوم اللغة العربية على أيدي أساتذة الأزهر.

جاءت هذه الزيارات خلال مشاركة الإمام الأكبر في المؤتمر العلمي «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، وناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.
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الكلمات المفتاحية

سمرقند الإمام الماتريدي الأزهر

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